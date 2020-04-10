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عرض مسرحية "الخديوي" بقناة الثقافة عبر اليوتيوب.. الليلة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
يعرض اليوم الجمعة فى التاسعة مساء فاصلا موسيقيًا مع عازف الكمان عبده داغر بمصاحبة فرقته على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب ،وذلك ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" الإلكترونية.

ويتضمن الحفل باقة من مؤلفاته الخاصة، إلى جانب مختارات من أشهر الألحان الشرقية يليه فاصلا لعدد من أمهر شباب مؤلفى وعازفى الموسيقى المصرية الحديثة.

ويعقبه المسرحية الشعرية الخديوى، من تأليف الشاعر فاروق جويدة،  وإخراج جلال الشرقاوي.

وبطولة سميحة أيوب ومحمود ياسين وأشرف عبد الغفور ، ‬فاروق الدمرداش‮ ‬،‮ ‬ ‬مدحت مرسي‮ ‬،‮ ‬حمزة الشيمي‮ ،‮ ‬نيفين علوبة‮ ‬،‮ ‬الحان محمد الموجي ،‮ ‬تصميم الملابس والديكورات محمود مبروك ، استعراضات وليد عوني‮ وتضم رؤية نقدية للواقع المعاصر من خلال تناول فترة حكم الخديوي‮ ‬إسماعيل‮ والتي‮ ‬مازالت مثارًا للخلاف بين الكثير من المؤرخين.

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