عرض مسرحية "الخديوي" بقناة الثقافة عبر اليوتيوب.. الليلة

يعرض اليوم الجمعة فى التاسعة مساء فاصلا موسيقيًا مع عازف الكمان عبده داغر بمصاحبة فرقته على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب ،وذلك ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" الإلكترونية.





ويتضمن الحفل باقة من مؤلفاته الخاصة، إلى جانب مختارات من أشهر الألحان الشرقية يليه فاصلا لعدد من أمهر شباب مؤلفى وعازفى الموسيقى المصرية الحديثة.



