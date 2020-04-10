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أسعار الحديد اليوم الجمعة 10-4-2020

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:03 م
أسعار الحديد
أسعار الحديد
أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد مع سريان قرار حظر عملهم خلال يومي الجمعة والسبت بحسب قرار مجلس الوزراء على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من محافظات الجمهورية ليتعطل العمل لدي وكلاء وتجار الحديد.


حافظت أسعار الحديد على استقرارها، اليوم الجمعة 10-4-2020، وسجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

 


وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.


صادرات مصر من الحديد
أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار،موضحا أن صادرات القطاع خلال فبراير الماضي انخفضت لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار خلال فبراير 2019.


وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس  إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم التصدير إلى 52 دولة منها11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي (رواندا- إثيوبيا- زامبيا- النيجر- جورجيا- هونج كونج- تايلاند- سلطنة عمان- كرواتيا-أورجواي –الإمارات العربية المتحدة).

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