راغب علامة يفتح النار على القطاعين المصرفي والسياسي في لبنان

وقال راغب علامة في تغريدة له: " القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين؟؟".



