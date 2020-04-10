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راغب علامة يفتح النار على القطاعين المصرفي والسياسي في لبنان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:06 م
راغب علامة
راغب علامة
الفجر الفني
هاجم راغب علامة، القطاعين السياسي والمصرفي في لبنان، من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، متسائلا عن السبب في ارتفاع الأسعار في ظل هذه الأزمات التي يوجهها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال راغب علامة في تغريدة له: "القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين؟؟".

وأضاف: "من المسؤول عن غلاء الأسعار الخيالي الناتج عن حجز أموال التجار ؟ من يموّل الصرافين لذبح الناس وتجويعهم وتدهور الأحوال !! #مجرمون".

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