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بعد استقالة وزير النقل السابق.. منصور رئيسا لـ "عامر جروب"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:12 م
منصور عامر
منصور عامر
أحمد الشيخ
 
اعتمدت مجلس إدارة عامر جروب برئاسة الدكتور هشام عرفات ميزانية العام المالي 2019.

وخلال الإجتماع ابدي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، رغبته في التفرغ لإدارة مكتبه الهندسي الإستشاري (مكتب بيت الخبرة)  و العمل الجامعي وقدم الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة رئاسته للمجموعه، وتوجه المجلس جميعا بالشكر والتقدير للدكتور هشام عرفات لمجهوداته المعتبره خلال فترة رئاسته للمجموعه و ترحيبهم ببقائه عضواً غير تنفيذيا بمجلس ادارة المجموعه.

 ورشح المجلس بالإجماع منصور عامر لرئاسة المجموعه ، حيث صدر القرار بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً بالتزكية.

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وزير النقل السابق ميزانية 2019 مجلس ادارة عامر جروب عامر جروب الدكتور هشام عرفات

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