بعد استقالة وزير النقل السابق.. منصور رئيسا لـ "عامر جروب"

اعتمدت مجلس إدارة عامر جروب برئاسة الدكتور هشام عرفات ميزانية العام المالي 2019.





وخلال الإجتماع ابدي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، رغبته في التفرغ لإدارة مكتبه الهندسي الإستشاري (مكتب بيت الخبرة) و العمل الجامعي وقدم الشكر لمجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة رئاسته للمجموعه، وتوجه المجلس جميعا بالشكر والتقدير للدكتور هشام عرفات لمجهوداته المعتبره خلال فترة رئاسته للمجموعه و ترحيبهم ببقائه عضواً غير تنفيذيا بمجلس ادارة المجموعه.



