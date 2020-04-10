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رغم مفاوضات هالاند.. ريال مدريد لم يغلق صفحة كين بعد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:21 م
هاري كين
هاري كين
عبد القادر عرابي
ذكر تقرير صحفي إسباني اليوم، أن تدعيم مركز رأس الحربة الصريح أصبح على رأس أولويات نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ومع دخول كريم بنزيما عامه الـ32، وتواضع مستوى بدلائه، ماريانو دياز ولوكا يوفيتش، قرر النادي الملكي دخول سوق الإنتقالات خلال الصيف المقبل، للتعاقد مع مهاجم من الطراز الأول.

وكشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية اليوم، أن ريال مدريد لم يغلق ملف ضم نجم توتنهام هاري كين، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن كين لا يزال أولوية لريال مدريد، رغم التقارير التي ربطت النادي بضم الموهبة النرويجية " أيرلنج هالاند " لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان صاحب الـ26 عاماً قد ألمح في وقت سابق لرغبته في التتويج بالبطولات، ومن ثم مغادرة نادي توتنهام في المستقبل، مما جذب إليه أنظار ناديي ريال مدريد ويوفنتوس.

وخاض كين 25 مباراة مع توتنهام هذا الموسم بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفاً بقميص الفريق.

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