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بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:23 م
تعقيم
تعقيم
محمد كشك
شهدت قرية كفر سرنجا، التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، أعمالا مكثفة للترصد والتطهير عقب اكتشاف إصابة مواطن بفيروس كورونا، وتم نقله لمستشفى العزل بتمى الأمديد.

وانتقل فريق الترصد بالإدارة الصحية بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لحصر المخالطين لحالة كورونا، وتطهير منزل المصاب وشوارع القرية.

يشار إلى أن كفر سرنجا، تسجل الحالة الرابعة الإيجابية لفيروس كورونا، بمركز ومدينة ميت غمر لمواطن 64 عاما.

وأهاب محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، بالمواطنين الالتزام بالمنازل وتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووزارة الصحة.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"
بعد ظهور إصابة بكورونا.. تطهير كفر سرنجا في الدقهلية "صور"

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