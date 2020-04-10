محافظة الجيزة تحيل أول مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية

تشهد محافظة الجيزة، موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناءها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التي تقع على الأراضي أملاك الدولة والتعديات علي الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.





ومن جانبه، أـكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة، تمكنت خلال الثلاثة أيام الماضية من ازالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفه ومنشأت تم بناءها علي الأراضي أملاك الدولة أو تعديات علي الأراضي الزراعية.





وأوضح أن الازالات التي يتم تنفيذها تتم بصوره رادعة لعدم السماح للمخالف من تكرار مخالفته مجددا/ مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار راشد إلى أنه تم تحويل أول الحالات للنيابة العسكرية لعقار يقع بشارع إبراهيم الجابري مع شارع ناصر الثوره بحي العمرانية وذلك بعد قيام مالك البرج المخالف والمكون من 11 طابق بتكرار مخالفته واعادة بناء وترميم البرج بعد ازاله أجزاء منه مسبقا في اصرار وتحدي لأجهزة المحافظة ومستغلا للظروف التي تمر بها الدوله حاليا من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد المحافظ علي رؤساء الاحياء والمراكز بتحويل مخالفات البناء الي النيابة العسكرية وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء، كما شدد علي رصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.



ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.



