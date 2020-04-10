Advertisements

القوى العاملة: التفتيش على 2031 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:26 م
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 2031 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 222 منشأة، والجيزة 178 منشأة، والبحيرة 141 منشأة، والدقهلية 125 منشأة، وسوهاج 124 منشأة، والإسكندرية 123 منشأة، والقليوبية 120 منشأة، وجنوب سيناء 115 منشأة، ودمياط 107منشأت، والغربية 100 منشأة،والمنيا 77 منشأة، وكفر السيخ 73 منشأة، المنوفية 55 منشأة، وباقي المحافظات أقل من 50 منشأة.

كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بإعطاء إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا، وأخري نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشأت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.

وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

كما تابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

اقرأ أيضا.. وزير القوى العاملة يكشف موعد وخطوات وأماكن صرف إعانة العمالة غير المنتظمة

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا بالاحتراز أثناء صرف منحة العمالة الغير منتظمة، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، لذلك تم وضع آليات لصرف هذه المنحة خلال الفترة المقبلة.

وتابع "سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة ستصرف المنحة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وسيستمر الصرف حتى الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن كل شخص مستحق لهذه المنحة ستأتي له رسالة نصية على موبايله تتضمن توقيت صرف المنحة، والمنفذ الذي سيصرف منه هذه المنحة، لافتَا إلى أن هذه المنحة ستكون 500 جنيه لمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أن هناك 1.9 مليون شخص تقدموا للحصول على هذه المنحة، وسيتم الصرف لـ1.4 بعد تفنيد البيانات، معقبًا: "اكتشفنا أن بعض الاسماء المتقدمة للحصول على المنحة متوفيين، والبعض له معاشات أخرى أو يحصل على تكافل وكرامة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منحة غير منتظمة منحة الـ500 جنيه بوابة الفجر القوى العاملة الفيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 11 ساعة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ حوالي 4 ساعات

35 مصابًا وحالتا وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب كورونا في شبرا الخيمة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 16 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"القوى العاملة" تعلن تعيين 4250 شابا في الجيزة

وزير القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم

للوقاية من كورونا.. القوى العاملة تسلم مديرياتها وسائل التطهير والتعقيم

رابط موقع القوى العاملة لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة للحصول على منحة 500 جنيه

أبرز المعلومات وطريقة التسجيل.. كيف يحصل عمال اليومية على منحة "كورونا"؟

متابعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت حفاظًا على سلامة العمال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مصابًا وحالتا وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب كورونا في شبرا الخيمة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر