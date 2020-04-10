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القوى العاملة: التفتيش على 2031 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:26 م
إسماعيل منطاوي
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 2031 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 222 منشأة، والجيزة 178 منشأة، والبحيرة 141 منشأة، والدقهلية 125 منشأة، وسوهاج 124 منشأة، والإسكندرية 123 منشأة، والقليوبية 120 منشأة، وجنوب سيناء 115 منشأة، ودمياط 107منشأت، والغربية 100 منشأة،والمنيا 77 منشأة، وكفر السيخ 73 منشأة، المنوفية 55 منشأة، وباقي المحافظات أقل من 50 منشأة.
كما أظهرت التقارير عن قيام بعض الشركات بإعطاء إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا، وأخري نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، فضلا عن قيام المنشأت بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونيا من المنزل.
وأكد الوزير ضرورة التعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".
كما تابع وزير القوي العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
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وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا بالاحتراز أثناء صرف منحة العمالة الغير منتظمة، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، لذلك تم وضع آليات لصرف هذه المنحة خلال الفترة المقبلة.
وتابع "سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة ستصرف المنحة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وسيستمر الصرف حتى الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن كل شخص مستحق لهذه المنحة ستأتي له رسالة نصية على موبايله تتضمن توقيت صرف المنحة، والمنفذ الذي سيصرف منه هذه المنحة، لافتَا إلى أن هذه المنحة ستكون 500 جنيه لمدة 3 أشهر.
وأشار إلى أن هناك 1.9 مليون شخص تقدموا للحصول على هذه المنحة، وسيتم الصرف لـ1.4 بعد تفنيد البيانات، معقبًا: "اكتشفنا أن بعض الاسماء المتقدمة للحصول على المنحة متوفيين، والبعض له معاشات أخرى أو يحصل على تكافل وكرامة".
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