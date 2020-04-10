"التموين" تعلن أسعار توريد القمح المحلي





أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 وذلك على النحو التالي:





700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط،

685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط،

670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط





وأكد المصيلحى على أن سعر توريد اردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا ان توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعماً للفلاح وللزراعة المحلية.





ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، والانتاج هذا العام سيكون اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضي ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح.





كما توجه المصيلحي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر، والذى يعد اعلى من سعر توريد العام الماضي، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.





ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية. ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من ٤٥٠ نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، او بناكر، او شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية.

وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن، ويوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة ، هيئة سلامة الغذاء، الوزانين، والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة حتي يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.





وشدد المصيلحي على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط اى اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.





وأكد المصيلحي على سرعة دفع المستحقات للفلاحين، على أن يبدأ موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من ١٥ ابريل الجاري ولمدة ثلاثة اشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠، على ان تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ صباحاً حتي ٨ مساءً، وفى شهر رمضان من ٩ صباحا حتي الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتي ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.