العثور على ربع كيلو هيروين بحوزة "ديلر" الطالبية

بـ"ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش وذخيرة" أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدًا من تجار الكيف بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "عمرو. ع" 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.









وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة ضبط المتحري عنه، وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه حال قيادتة السيارة بمنطقة سكنه.