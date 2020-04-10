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العثور على ربع كيلو هيروين بحوزة "ديلر" الطالبية
الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:29 م
بـ"ربع كيلو هيروين وبندقية خرطوش وذخيرة" أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدًا من تجار الكيف بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها قيام "عمرو. ع" 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة ضبط المتحري عنه، وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه حال قيادتة السيارة بمنطقة سكنه.
وعُثر بحوزته على 8 حصوات مختلفة الأحجام لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما، وبندقية خرطوش عيار 12 مم، و25 طلقة من ذات العيار، ميزان حساس، ومبلغ مالي 1150 جنيها مصريا.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:
ضبط (1049) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا التالية:
- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية من دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 1500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي" و1490 عبوة "كحول" بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.
- ضبط رئيس قسم الحسابات بشركة مستلزمات طبية، وقائد سيارة حال استقلالهما السيارة قيادة الثاني بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، والمحملة بـ957000 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي طبي" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
- ضبط مالكة محل لتجارة المستلزمات الطبية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول بمحافظة الشرقية، لحيازته 2750 قطعة "جوانتي طبي – كمامة" – 200 عبوة "كحول إيثيلي"، مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
- ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية، لحيازته 1400 قطعة "جوانتي طبي – كمامة" و50 عبوة "كحول إيثيلي" مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
- ضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لتصرفه في 1050 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ببيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية 141750 جنيهًا تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:
- ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جراما فى وزن العبوة، و1.350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.
- ضبط مسئول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لإدارته المصنع من دون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبحوزته 1.200 طن مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع ومجهولة، و3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.
- ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ لإدارته مصنعا مخالفا، وتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبحوزته 1،100 طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، و75600 قطعة مسلتزمات طبية لتصنيع الأسنان، تم تصنيعها بدون ترخيص.
- ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لإدارته المصنع من دون ترخيص، بحوزته 3 أطنان جبن أبيض منتهية الصلاحية 2،400 طن جبن لها تغير في خواصها الطبيعية 2،500 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
- ضبط مسئول عن مخزن زيوت سيارات من دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتجميع زيوت السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها بقصد الإتجار بها وبيعها بالأسواق، وبحوزته كمية قدرها 13 طن من زيون محركات السيارات والشحومات السابق استخدامها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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