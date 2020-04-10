Advertisements

مورينيو يتدخل لخطف هدف تشيلسي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:31 م
مورينيو
مورينيو
عبد القادر عرابي
أشارت تقارير صحفية اليوم، أن نادي توتنهام الإنجليزي قرر التخدل لخطف إحدى الصفقات الهامة، والتي يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في ضمها.

ووفقاً لشبكة " توتو سبورت " الإيطالية، نقلاً عن صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن توتنهام قرر الدخول في سباق ضم صانع الألعاب البرازيلي " فيليبي كوتينيو " نجم نادي برشلونة، والمعار هذا الموسم لبايرن ميونخ.

وأضافت التقارير، أن توتنهام سبق وأن تواصل لضم اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه عاد وجدد طلبه لضم اللاعب.

وسينافس توتنهام غريمه تشيلسي، الذي يتصدر سباق التعاقد مع كوتينيو حالياً،حيث أفادت تقارير إنجليزية عديدة، أن تشيلسي يضغط لضم اللاعب معاراً، مع وجود خيار للشراء مقابل 70 مليون يورو.

ويريد برشلونة بيع اللاعب نهائياً مقابل 90 مليون يورو، أو إعارته مع وجود بند إلزام الشراء.

ولعب كوتينيو على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ، إلا أن النادي الألماني قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقده والبالغ 120 مليون يورو.

كما قررت إدارة برشلونة عدم الإبقاء على اللاعب مجدداً، بعد أن فشل بالظهور بمستوى طيب مع الفريق، منذ أن انضم للنادي في يناير 2018 من ليفربول الإنجليزي.

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 11 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ضم الزمالك لعاشور وفتحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 16 ساعة

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 12 ساعة

35 مصابًا وحالتا وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب كورونا في شبرا الخيمة

منذ حوالي 3 ساعات

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

35 مصابًا وحالتا وفاة.. "الفجر" تنفرد بأول حوار مع عائلة تحارب كورونا في شبرا الخيمة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر