مورينيو يتدخل لخطف هدف تشيلسي

أشارت تقارير صحفية اليوم، أن نادي توتنهام الإنجليزي قرر التخدل لخطف إحدى الصفقات الهامة، والتي يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في ضمها.





ووفقاً لشبكة " توتو سبورت " الإيطالية، نقلاً عن صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن توتنهام قرر الدخول في سباق ضم صانع الألعاب البرازيلي " فيليبي كوتينيو " نجم نادي برشلونة، والمعار هذا الموسم لبايرن ميونخ.





وأضافت التقارير، أن توتنهام سبق وأن تواصل لضم اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه عاد وجدد طلبه لضم اللاعب.





وسينافس توتنهام غريمه تشيلسي، الذي يتصدر سباق التعاقد مع كوتينيو حالياً،حيث أفادت تقارير إنجليزية عديدة، أن تشيلسي يضغط لضم اللاعب معاراً، مع وجود خيار للشراء مقابل 70 مليون يورو.





ويريد برشلونة بيع اللاعب نهائياً مقابل 90 مليون يورو، أو إعارته مع وجود بند إلزام الشراء.





ولعب كوتينيو على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ، إلا أن النادي الألماني قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء في عقده والبالغ 120 مليون يورو.





كما قررت إدارة برشلونة عدم الإبقاء على اللاعب مجدداً، بعد أن فشل بالظهور بمستوى طيب مع الفريق، منذ أن انضم للنادي في يناير 2018 من ليفربول الإنجليزي.