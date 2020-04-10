السلطات الأردنية توقيف مدير عام قناة "رؤيا"

أكدت قناة "رؤيا" الفضائية الأردنية اليوم الجمعة، أن السلطات أوقفت مديرها العام ومدير الأخبار فيها بعد بثها تقريراً حول حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا وتأثيره على العمال.





وقالت القناة الخاصة على موقعها الإخباري إن "النيابة العامة في محكمة أمن الدولة باشرت مساء الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة فارس الصايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الاعلامية".





وأضافت أن النيابة العامة قررت توقيف الصايغ والخالدي 14 يوماً، قائلة إنها "كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزء من إعلام الدولة الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول".





وأكدت "احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل"، حيث تضمن تقرير بثته "رؤيا" الأربعاء لقاءات مع عمال مياومين تضرروا نتيجة حظر التجول المفروض في المملكة لمواجهة فيروس كورونا.





وقال أحد العمال "كلنا نعمل بأجر يومي، خلال يومين إلى ثلاثة أيام إن لم يفتح لنا المجال للعمل سأضطر للسرقة".





وأضاف "أحتاج لأن اطعم أهلي، ماذا افعل؟ أشتغل في المخدرات؟ أسرق؟ لم يبق لنا إلا أن نسرق. افتحوا لنا (إلغاء حظر التجول) فليصبنا فيروس كورونا ونموت أفضل من هذا الحال".





وقالت سيدة أخرى "ارفعوا هذا الحصار عنا، إذا لم يرفع هذا الحصار خلال يومين أنا سانزل للشارع للتسول، نريد أن نطعم أبناءنا".





وقررت الحكومة في 18 الشهر الماضي تعطيل عمل الوزارات و الدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل الحالي في إطار جهودها لإحتواء فيروس كورونا، ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كورونا.





وخففت السلطات لاحقاً من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.





وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر، حيث أوقفت عمان في 17 مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا.





وسجلت في المملكة حتى اليوم 372 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 7 حالات وفاة إضافة إلى 161 حالة تعافي غادرت المستشفى.



