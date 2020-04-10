اليابان: فرض حالة الطوارئ في مقاطعتي آيتشي وجيفو





أعلنت مقاطعتا آيتشي وجيفو في اليابان، اليوم الجمعة، عن حالة الطوارئ، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمقاطعتين.





وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي هيدياكي أومورا، في مؤتمر صحفي باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 7.5 مليون شخص بالبقاء في منازلهم.





وسجلت اليابان، أمس الخميس، 576 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 6255، بينهم 712 مصاباً كانوا على متن سفينة سياحية احتجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.





وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 شخصاً توفوا نتيجة العدوى بالفيروس، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتهامات بإخفاء العدد الحقيقي لحالات الإصابة بكورونا عبر الحد من إجراء فحوص الكشف عن كورونا.





ويأتي إعلان المقاطعتين حالة الطوارئ اليوم بعد ثلاثة أيام من إعلان آبي حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات أخرى، بينها العاصمة طوكيو، وأوساكا، في خطوة تطال حوالي 44.6% من سكان البلاد، البالغ عددهم 126 مليون نسمة.





وطالب أومورا من الحكومة المركزية الخميس ضم آيتشي إلى حالة الطوارئ في عموم البلاد، ومع ذلك، رفض المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهايد سوجا، ذلك.





كما طالب حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، من الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم ضم مقاطعته التي يبلغ عدد سكانها 2.58 مليون نسمة إلى حالة الطوارئ العامة.



