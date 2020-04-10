فرمان جديد بشأن الدوري التونسي

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانا رسميا، اكد فيه أنه لن يلغي منافسات الدوري هذا الموسم وسيستأنف النشاط المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا عندما توافق السلطات الحكومية.

وأضاف الاتحاد في بيان: "قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عدم اعتماد سنة بيضاء (إنهاء الموسم) وعدم إيقاف النشاط بشكل نهائي واستئناف مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية عند الإذن بذلك من السلطة العمومية وبالتالي مواصلة كل الجولات المتبقية".

ومنذ نحو شهر أوقف الاتحاد التونسي منافسات الدوري قبل عشر جولات من النهاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر الترجي حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة متقدما بعشر نقاط على الصفاقسي أقرب ملاحقيه بعد 16 جولة.

وأوضح الاتحاد التونسي أنه في حال استمرار منافسات الدوري إلى ما بعد 30 يونيو (حزيران) سيتم تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية المسابقة في تاريخها الجديد على أن لا يتجاوز 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كما سيؤدي ذلك إلى تأجيل فترة انتقالات اللاعبين للموسم المقبل.

وأعلنت تونس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 643 شخصاً بالإضافة إلى 25 حالة وفاة.