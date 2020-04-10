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3 صفقات على طاولة الزمالك في الصيف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

وضع نادي الزمالك ثلاثة صفقات مفاجأة ضمن أهداف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق الأبيض.

 

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع عمر جابر وأحمد أيمن منصور نجمي نادي الزمالك لتدعيم الجبهتي اليسرى واليمنى في الفريق بداية من الموسم القادم.

 

كما يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كريم العراقي نجم نادي المصري لتدعيم الجبهة اليمنى في حالة فشل النادي في التعاقد مع عمر جابر.

 

ويتفاوض نادي الزمالك في الفترة الحالية مع نادي بيراميدز لمعرفة مطالب النادي للموافقة على بيع الثنائي جابر وأحمد أيمن.

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