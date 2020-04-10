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تحرير 1273 مخالفة مرورية بالجيزة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:43 م
أرشيفية
أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (644)  مخالفة نموذج 125، (294) انتظار خاطيء، (105)  متنوع، اجمالي الفحص، الحالات السلبية، (16)  موقف عشوائي، (2)  التصالح الفوري، (200) مخالفة ردار، الصالحية الفنية، زجاج فاميه، (2) حجز توك توك، وبلغ الإجمالي (1273) مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".

وأسفرت الجهود عن ضبط قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط  قضية فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، و بلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقدياً فى تلك القضايا (130,000مائة وثلاثون ألف دولار أمريكى )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الأتي: 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 758 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 814 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها: "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3981 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الإستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 2 قضية متنوعة.

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مخالفة السير حوادث بوابة الفجر المرور الفجر أمن الجيزة

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