التحقيق مع متهمين لسرقتهما صاحب مصنع ملابس بدار السلام

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلي" وقيامهما بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملة بذات المصنع، وزوجها سائق.

وتبلغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مصنع ملابس، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية (2 مكنسة كهربائية و2 غسالة أطباق و2 مكواة كهربائية و3 مروحة بوكس ومكواة شعر واستشوار ودفاية و2 غسالة و2 عصارة كهربائية وفرن كهربائي و2 طقم توابل وقطاعة لحوم) من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه.

ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط (1049) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا التالية:





- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية من دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 1500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي" و1490 عبوة "كحول" بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.





- ضبط رئيس قسم الحسابات بشركة مستلزمات طبية، وقائد سيارة حال استقلالهما السيارة قيادة الثاني بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، والمحملة بـ957000 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي طبي" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





- ضبط مالكة محل لتجارة المستلزمات الطبية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول بمحافظة الشرقية، لحيازته 2750 قطعة "جوانتي طبي – كمامة" – 200 عبوة "كحول إيثيلي"، مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





- ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "من دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية، لحيازته 1400 قطعة "جوانتي طبي – كمامة" و50 عبوة "كحول إيثيلي" مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





- ضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لتصرفه في 1050 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ببيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية 141750 جنيهًا تقريبًا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحية أخرى شنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





- ضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتعبئته داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها، وعُثر بداخل المصنع على 460 عبوة سكر وزنها كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار 50 جراما فى وزن العبوة، و1.350 طن سكر من مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.





- ضبط مسئول عن مصنع لصناعة المنظفات كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لإدارته المصنع من دون ترخيص وتعبئة المنظفات مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبحوزته 1.200 طن مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع ومجهولة، و3600 عبوة صابون منتج نهائي غير مطابق للمواصفات القياسية معدة للبيع.





- ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ لإدارته مصنعا مخالفا، وتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبحوزته 1،100 طن مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، و75600 قطعة مسلتزمات طبية لتصنيع الأسنان، تم تصنيعها بدون ترخيص.





- ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات الألبان كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لإدارته المصنع من دون ترخيص، بحوزته 3 أطنان جبن أبيض منتهية الصلاحية 2،400 طن جبن لها تغير في خواصها الطبيعية 2،500 طن ملح سياحات مستلزمات إنتاج جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





- ضبط مسئول عن مخزن زيوت سيارات من دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بتجميع زيوت السيارات السابق استخدامها والملوثة للبيئة والمحظور حيازتها بقصد الإتجار بها وبيعها بالأسواق، وبحوزته كمية قدرها 13 طن من زيون محركات السيارات والشحومات السابق استخدامها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.