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هدف ليفربول بديل كوليبالي في نابولي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:42 م
كوليبالي
كوليبالي
عبد القادر عرابي

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن نادي نابولي الإيطالي حدد بديل قلب دفاعه السنغالي الدولي " كاليدو كوليبالي " والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتحاول عديد الأندية الأوروبية خطب ود كوليبالي، والذي يعد أحد أفضل المدافعين في أوروبا حالياً.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة " كوريري ديللو سبورت " الإيطالية اليوم، فإن البرازيلي دييجو كارلوس، قلب دفاع نادي أشبيلية، هو المرشح الأول لتعوض كوليبالي في الباررتينوبي.

وأضافت الصحيفة، أن كارلوس برز بشكل كبير مع النادي الأندلسي هذا الموسم، رغم إنضمامه إليه مطلع هذا الموسم فقط قادماً من نانت الفرنسي.

ويعد كارلوس صاحب الـ26 عاماً، أحد أهم أولويات نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم قلب الدفاع، حيث سبق لمتصدر الدوري الإنجليزي وأن طلب ضمه في يناير الماضي، مع وجود إهتمام من نادي برشلونة لضم كارلوس.

جدير بالذكر، أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي هما أهم الراغبين في التعاقد مع كوليبالي في الصيف المقبل.


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