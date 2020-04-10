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بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا
الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:45 م
عبدالرحمن صلاح
أصدر الفريق البحثي صاحب أول مشروع مصري لاكتشاف علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بيانًا صحفيًا اليوم الجمعة، لكشف تطورات مشروعهم، ومدى تعاون الجهات الرسمية معهم.
ويُعد هذا البيان، هو الثاني، منذ انفراد "الفجر" بتفاصيل تحركات الفريق البحثي، ولقائهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. ولقراءة أول بيان رسمي للفريق، اضغط هنا
وقال سالم الفقي، المتحدث باسم الفريق البحثي: "إننا نؤكد وقبل أي شيء أن ما يهمنا في المقام الأول هو صالح المرضى في مصر وكل دول العالم، ولا نهدف من وراء جهودنا إلا إفادتهم والتخفيف من آلامهم".
علاج جديد
وتابع في بيانه اليوم الجمهة: "أما بخصوص ما يتردد عن أن الدولة المصرية بصدد اعتماد علاج آخر غير علاجنا كعلاج مستخدم لمرضى كورونا، فإننا ومن منطلق تحقيق الهدف وهو صالح المرضى، فإن الأمر بالنسبة لنا ليس محل خلاف، وهذا ربما الاختيار إن صح تتدخل فيه عوامل تفرضها الظروف القهرية التي يمر بها العالم، مع حرصنا على التأكيد بوجوب مراعاة الآمان الكامل في أي علاج مُستخدم كعلاج لمرضى كورونا، واعتباره عنصرًا مهما لايقل أهمية عن الفاعلية، مع عدم التفريط في الفاعلية لأي دواء مستخدم، مع الإشارة إلى آمان علاجنا المطلق، بالنظر إلى جرعته الآمنة العالية، بالقياس إلى أي دواء آخر، وهو ما يمكن أن يتحقق معه الفاعلية المطلوبة والمرغوبة".
وأضاف: "نُكرر أننا لم نكن نبغي ربحًا أو منفعة، وكنا نقدمه بلا مقابل لاستخدامه داخل مصر، تحقيقًا لصالح أهلنا في هذا الوطن، ورفعًا لخطر الوباء عنهم، ونود أن نؤكد أنه لم تصلنا أي إشعارات رسمية بأي شكل يفيد باختيار أي دواء أو أي نتائج لتقييم موادنا الفعالة، أو نتائج أية أبحاث أُجريت عليها".
عوامل غير متوقعة
وقال: "إننا إذ نؤكد أن اختيار علاج مختلف عن علاجنا، لايُعتبر تشكيكًا في فاعلية أو آمان علاجنا، فبالنظر إلى ما يمر به العالم من ظروف استثنائية، ربما تتدخل عوامل غير متوقعة في ذلك الاختيار، منها نقص مواد معينة تلزم التصنيع، أو أي من المعوقات الأخرى".
وكانت "الفجر" حصلت على صورة ضوئية من براءة الاختراع الثانية التي حصل عليها الفريق البحثي عام 2018، حيث كان من ضمن ماتم تسجيله في تلك البراءة، أن البروتين له القدرة على نزع أحد السكريات المهمة من سطح الخلايا، والتي تساعد على دخول الكثير من الفيروسات للخلايا، وإحداث العدوى، ومن ضمنها فيروس كورونا.. ولمُطالعة الصور والتفاصيل، اضغط هنا
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، قال في تصريحات تليفزيونية اليوم: إننا "نتشارك مع اليابان في عملية بحثية، وحصلنا على عينات من أفيجان الياباني للتجارب السريرية"، مؤكدًا أن مصر حصلت على عينات من العقار لتجربته في علاج كورونا.. ولقراءة تصريحات الوزير كاملة، اضغط هنا
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