طارق الشناوي يكتب: لا يعرفون الله

نتابع (البرومو) لأكثر من مسلسل في عدد من المحطات الفضائية، ولدينا عدد آخر، يجرى الآن استكمال تصويرها، وبعضها تفرغ مخرجوها لاستكمال المونتاج حتى يعاودوا الأيام القادمة تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وضع كل الإجراءات الاحترازية، الأعمال التي ستكتمل كما يقول نقيب الممثلين أشرف زكى لن تتجاوز 25%، مما هو كان منتظرا.





لم تصدر الدولة قرارا ملزما بالإيقاف، الملزم فقط هو منع تصوير المجموعات طبقا لقرار رئيس الوزراء، وترك أمر الأعمال الفنية لما يراه فريق الإنتاج مع المشاركين من الفنانين والفنيين، بينما دور العبادة، المسجد والكنيسة، صدر قرار رسمى من الأجهزة المعنية بتعليق الصلاة، حتى صلاة الجنازة تمت مراعاة تقليل العدد لأقصى حد ممكن، وهو ما شاهدناه مؤخرا، في وداع الفنان الكبير جورج سيدهم بالكنيسة، في الأحوال العادية كانت ستتحول إلى جنازة شعبية.





على (السوشيال ميديا) بدأنا نقرأ، هل يجوز إلغاء صلاة الجماعة في المسجد والكنيسة بينما يسمح بالذهاب للأستوديو؟ هل استكمال العمل الفنى أجدى، أم إقامة الصلاة في بيوت الله خاصة في تلك الأيام التي يستجير فيها الجميع بالعلى القدير؟



