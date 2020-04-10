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أسقف أسيوط يترأس قداس جمعة ختام الصوم من دير درنكة "فيديو"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:50 م
الأنبا يؤانس
الأنبا يؤانس
حازم رفعت
ترأس الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، رئيس دير القديسة العذراء للأقباط الأرثوذكس بجبل درنكة، اليوم الجمعة، القداس الإلهي من دير القديسة العذراء مريم بجبل درنكة غرب مدينة أسيوط، من دون حضور شعب، حيث تم بثه عبر القنوات الفضائية المسيحية وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"


القداس هو الأول الذي أقامته الكنيسة القبطية بعد قرار غلق الكنائس ووقف جميع الصلوات والطقوس بها، طبقًا للقرارات الدولة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.


غلق أبواب الأديرة أمام الزوار والكهنة وأسر الرهبان والشعب



وأعلنت جميع الأديرة القبطية، في وقت سابق، غلق أبوابها أمام الزوار والكهنة وأسر الرهبان والشعب إلى حين إشعار آخر، مع عدم وجود حالات استئنائية لأي شخص في هذا الشأن.



كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طريقتها في إقامة صلوات أسبوع الالآم وصلوات العيد.


وقالت الكنيسة، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن وكل أوان وفي كل مكان يشفي أمراضنا (جمعة ختام الصوم) ويقيمنا من موت الخطية (سبت لعازر)".


وتابعت "فتمتلئ أفواهنا تسبيحًا ونهتف: أوصنا يا ابن دَاوُدَ (أحد الشعانين) ونسير معه في الطريق إلى الجلجثة، قائلين: لك القوة والمجد والبركة والعزة (أسبوع البصخة) حتى قيامته فنتهلل مع كل الصفوف السمائية هاتفين: خريستوس آنيستي، المسيح قام فنصير فيه ويصير فينا ويثبت فرحنا به، ولأن حياة الكنيسة الأولى، وكان فيها الجميع يواظبون على الصلاة والطلبة بنفس واحدة، وسرت هذه الروح من جيل إلى جيل".


البابا تواضروس يصلي صلوات المناسبات الكنسية بدير القديس الأنبا بيشوي



ونوهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي من دون حضور شعبي.


ومن المقرر أن تذيع القنوات الفضائية القبطية هذه الصلوات، مباشرةً وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع "فيسبوك".



ودعا قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.

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