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الإسكان تتخذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا في الصرف الصحي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
قال الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصحي، حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث إن نظم التعقيم الحالية - بإضافة الكلور إلى السيب النهائى للمحطات - كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها، بالإضافة إلى أن نظم تجميع ومعالجة الصرف الصحي تُدار بانتظام من خلال مرافق الصرف الصحى لحماية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مستمر فى متابعة مرافق مياه الشرب للتأكد من استدامة واستمرار العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلكين.

وأكد الوزير على أنه يتم مراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بشكل يومى، من خلال معامل المحطات، ومقدمى الخدمة، للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير، كما تقوم وزارة الصحة بتجميع العينات وتحليلها بشكل شهرى للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، بجانب قيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ خطة دورية لتجميع العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

وأكد  الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على أن  الجهاز يقوم بالتأكد من قيام مرافق مياه الشرب بإجراء الاختبارات الدورية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب التي تصدرها وزارة الصحة، ويتم التأكد من وجود نسبة كلور متبقى لا تقل عن 0.5 ملليجرام/لتر فى شبكات توزيع مياه الشرب، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذه الجرعة كافية للقضاء على الميكروبات المُمرضة وجميع الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.

وتابع: "يحرص الجهاز التنظيمى على التأكد من استعداد مرافق مياه الشرب للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة التى تعيشها دول العالم بسبب فيروس كورونا، ومن خلال خطط الطوارئ، التى يتم تطويرها وتحديثها باستمرار، مما يضمن استمرار مرافق مياه الشرب فى العمل وتحت أى ظروف، مشيراً إلى أن استدامة الإمداد بمياه الشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، يتم من خلال القواعد المُتبعة لإدارة الأزمات، وأيضا في حالة غياب أية عمالة، فإن ذلك لن يؤثر على تشغيل منظومة الإمداد بمياه الشرب".

وأكد  حسن، أن محطات معالجة الصرف الصحي مؤمنة ومستمرة في القيام بدورها في معالجة مخلفات الصرف الصحي طبقا لظروف التشغيل القياسية ومطابقتها للمعايير القياسية في هذا الشأن.

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وزارة الاسكان مياه الشرب مكافحة الفيروس فيروس كورونا بالصرف الصحي الفيروس كورونا الاحترازية

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