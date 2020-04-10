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مصدر لـ "الفجر الرياضي": الزمالك بدأ مفاوضات مع محمد الناهيري

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:54 م
محمد الناهيري
محمد الناهيري
وسام محمد
دخل نادي الزمالك، في مفاوضات مع محمد الناهيري مدافع نادي الوداد المغربي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "الفجر" أن نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع المدافع المغربي، خلال الأيام القليلة الماضية، لاستطلاع رأية حول الانضمام للقلعة البيضاء الصيف المقبل.

ولم يحسم الناهيري مصيره من عرض الزمالك حتى الآن، حيث يمتلك اللاعب عرضًا آخر من أحد الأندية التركية، وذلك حسبما علم الفجر.

وعقد مسئولي نادي الوداد جلسة، مع اللاعب خلال الفترة الماضية من أجل الاتفاق على تجديد عقده، لكنه طلب مهلة للتفكير في الأمر.

وينتهي تعاقد الناهيري مع فريق الوداد بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم موقفه من التجديد مع الفريق المغربي حتى الآن.

ويلعب الناهيري في مركز الظهير الأيمن والأيسر، كما يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع.

وشارك الناهيري في 16 مباراة مع الوداد هذا الموسم وسجل 4 أهداف.

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