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تسريب.. الكشف عن موعد استئناف الدوري الألماني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
وكالات

 

فجرت تقارير صحفية إلمانية، مفاجأة جديدة، بعدما كشفت عن الموعد المقترح لاستئناف بطولة الدوري الألماني.

 

وأشارت التقارير، إلى ان مسؤولي كرة القدم الألمانية يتطلعون إلى استئناف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في 9 مايو المقبل، في حالة الحصول على الضوء الأخضر من جانب السلطات.

 

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية عبر موقعها اليوم، أن مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم اتفقوا خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة أمس الخميس، على أن استئناف المنافسات في 9 مايو (أيار) هو الأرجح بدلاً من الثاني من الشهر نفسه.

 

وعقد الاتحاد الألماني الاجتماع للمناقشة بشأن دوري الدرجة الثالثة، لكن صحيفة بيلد نقلت عن متحدث قوله إن الاتحاد يتابع خطط رابطة الدوري الألماني، التي تدير مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية.

 

وجرى تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا منذ منتصف مارس (آذار) الماضي بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ فرضت قيود صارمة من قبل الدولة للحد من انتشار العدوى، ويستمر التعليق حتى 30 أبريل (نيسان) الجاري على أقل تقدير.

 

ويتطلع المسؤولون والأندية إلى استئناف المنافسات في مايو (أيار) أملاً في استكمال الموسم في أواخر يونيو (حزيران)، من أجل تقليل الخسائر المالية المنتظرة.

وينتظر أن تقام المباريات دون جمهور لكن قرار الاستئناف يتطلب الموافقة من مسؤولي الصحة والسلطات الألمانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن القيود المفروضة من الحكومة الألمانية للحد من انتشار العدوى، يستمر العمل بها حتى 19 أبريل (نيسان) الجاري.

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