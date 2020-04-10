تسلسل زمني.. رحلة علاج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من كورونا

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة، في الساعات الأخيرة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أنه سيستمر تحت الملاحظة تجنبا لأي أزمات صحية قد يتعرض لها خلال الفترة المقبلة.





وبعد خروجه من العناية انتقل "جونسون" إلى أحد غرف المستشفى حيث سيظل تحت المعاينة الطبية عن قرب خلال المرحلة الأولى من تعافيه من المرض، وذلك وفقا لما أعنته رئاسة الوزراء البريطانية.





دخول المستشفى بعد 10 أيام إصابة

بداية رحلة العلاج داخل المستشفى لجونسون كان في 5 أبريل، عندما دخل رئيس الوزراء البريطاني مستشفى سانت توماس بالعاصمة لندن لإجراء فحوص، وذلك بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد واشتداد المرض عليه خلال ذلك التوقيت.





وفي ذلك التوقيت، قال "جونسون":" دخلت المستشفى لإجراء بعض الاختبارات الروتينية، حيث لا أزال أعاني من أعراض فيروس كورونا.. أنا في حالة معنوية جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على أمان الجميع".





دخول العناية المركزة

وفي 6 أبريل، تدهورت حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جراء مضاعفات فيروس كورونا أدت إلى دخوله للعناية المركزة ليتلقى أفضل رعاية طبية ممكنة وتلقى إمدادا بالأوكسجين دون وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي.





الملاحظة في المستشفى

وفي الساعات الأخيرة، غادر رئيس الحكومة البريطاني قسم العناية المركزة لكنه لا يزال في المستشفى، حيث سيوضع تحت مراقبة دقيقة خلال المرحلة الأولى من تعافيه، وصدم مظهر جونسون الذي بدا واهنا عند خروجه من العناية المركزة بعد أن أمضى بها ثلاث ليال إثر نقله مصابا بارتفاع في درجة الحرارة وسعال.





وفي هذا الشأن، قال مسئول مكتب رئيس الوزراء إنه ليس على علم بالمدة المتبقية لرئيس الوزراء بالمستشفى لكنه في المرحلة المبكرة من التعافي ومن غير الواضح المدة التي سيمضيها في المستشفى.



