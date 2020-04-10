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ميناء دمياط يصدر 8485 من السلع الغذائية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:11 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
سجلت حركة الصادر في ميناء دمياط،  506 حاويات مكافئة منها 288 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 8485 طنا تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ويوسفى وخوخ ) وخضروات ( بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخرشوف وفلفل حار وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وبزور سمسم وأرز ) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والأمارات وسوريا والاردن وايطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وامريكا وانجلترا وبريطانيا ؛ بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 789 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2464 حاوية مكافئة.

استقبل ميناء دمياط خلال الــ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة؛ بينما غادره 10 سفن بضائع عامة و بذلك وصل إجمالي عدد السفن المتداولة بالميناء 17 سفينة .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 8510 أطنان يوريا و 3026 طن فوسفات و 2322 طن كوارتز ؛ فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1265 طن خشب زان و 6095 طن خردة و 4756 طن حديد و 7156 طن قمح و13061 طن ذرة و 150 طن زيت طعام و 200 طن كسب عباد.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 506 حاويات مكافئة منها 288 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 8485 طنا تشمل فواكة ( برتقال وفراولة ويوسفى وخوخ ) وخضروات ( بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخرشوف وفلفل حار وخضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وبزور سمسم وأرز ) يتم تصديرها إلى كلا من السعودية والأمارات وسوريا والاردن وايطاليا وهولندا وألمانيا وتركيا وامريكا وانجلترا وبريطانيا ؛ بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 789 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2464 حاوية مكافئة.

وتابع البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 173286 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127563 طنا؛ فيما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2603 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا ؛ في حين غادر عدد 2505 شاحنات منها 687 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36855 من البضائع العامة .

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ميناء دمياط تصدير الفاكهة تصدير الخضراوات تصدير الحاصلات الزراعية بيان الحركة

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