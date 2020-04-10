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ننشر أسماء الفائزين بجوائز المشروعات البحثية بجنوب الوادي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:39 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
بسام عبدالحميد
أعلنت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة والمشروعات البحثية الممولة من الجامعة لعام ٢٠٢٠ م.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على دعم الباحثين وتشجيعهم للإعلاء من تصنيف الجامعة في كافة التصنيفات العالمية وتشجيع البحث العلمي ودوره في تقدم الدول وخدمة المجتمعات.

وقد أسفرت جوائز الجامعة، عن فوز كل من الدكتور خالد محمد سيد غريب بكلية الطب البيطري، والدكتور عرفات عبدالحميد عبداللطيف بكلية العلوم، بجائزة التفوق، والدكتورة داليا ابراهيم توفيق بكلية الطب البيطري، والدكتور عاطف محمد سليم عبدالله بكلية الزراعة، والدكتور عصام حشمت محمد بكلية الآثار بجائزة  الجامعة التشجيعية، وحصل كل من الدكتور سمير سعد حامد خطاب بكلية الآداب، والدكتور أكرم فتحي مصطفى بكلية التربية النوعية على جائزة أحسن عمل مؤلف، بينما حصل الدكتور حمادة أحمد على بكلية الآداب على جائزة احسن عمل مترجم.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه فى مجال جائزة الجامعة للنشر العلمي فقد فاز بها ١٩٨ باحث من كليات العلوم والطب والطب البيطري والهندسة والزراعة والتمريض والتجارة والاثار والتربية النوعية والصيدلة وطب الفم والاسنان والحاسبات والمعلومات.

وأشار نائب رئيس الجامعة، أنه تقدم عدد من الباحثين للمشروعات البحثية الممولة من الجامعة فاز منهم عدد  عشر مشروعات بحثيه من كليات العلوم والطب البيطري والزراعة والآداب.

على جانب أخر، وقع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون لتنفيذ خطة القيادة السياسية في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن القنائي بالقري الاكثر احتياجا في اطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

نص بروتوكول التعاون علي أن تتولي كلية الهندسة بالجامعة الاشراف علي تنفيذ أعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة مثل أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وأعمال الإحلال والتجديد التي تشهدها بعض المنشآت الحكومية بتلك القري.

كما تضمن البروتوكول تولي كلية الطب تسيير قوافل طبية لتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان علي اهالي القري التي تشملها المبادرة وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية فضلا عن قيام كلا من كلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطري بقنا تنظيم قوافل بيطرية أيضا.

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جامعة جنوب الوادي بوابة الفجر المشروعات البحثية الفجر الفائزين

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