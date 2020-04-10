ننشر أسماء الفائزين بجوائز المشروعات البحثية بجنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة والمشروعات البحثية الممولة من الجامعة لعام ٢٠٢٠ م.





وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على دعم الباحثين وتشجيعهم للإعلاء من تصنيف الجامعة في كافة التصنيفات العالمية وتشجيع البحث العلمي ودوره في تقدم الدول وخدمة المجتمعات.





وقد أسفرت جوائز الجامعة، عن فوز كل من الدكتور خالد محمد سيد غريب بكلية الطب البيطري، والدكتور عرفات عبدالحميد عبداللطيف بكلية العلوم، بجائزة التفوق، والدكتورة داليا ابراهيم توفيق بكلية الطب البيطري، والدكتور عاطف محمد سليم عبدالله بكلية الزراعة، والدكتور عصام حشمت محمد بكلية الآثار بجائزة الجامعة التشجيعية، وحصل كل من الدكتور سمير سعد حامد خطاب بكلية الآداب، والدكتور أكرم فتحي مصطفى بكلية التربية النوعية على جائزة أحسن عمل مؤلف، بينما حصل الدكتور حمادة أحمد على بكلية الآداب على جائزة احسن عمل مترجم.





وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه فى مجال جائزة الجامعة للنشر العلمي فقد فاز بها ١٩٨ باحث من كليات العلوم والطب والطب البيطري والهندسة والزراعة والتمريض والتجارة والاثار والتربية النوعية والصيدلة وطب الفم والاسنان والحاسبات والمعلومات.





وأشار نائب رئيس الجامعة، أنه تقدم عدد من الباحثين للمشروعات البحثية الممولة من الجامعة فاز منهم عدد عشر مشروعات بحثيه من كليات العلوم والطب البيطري والزراعة والآداب.



