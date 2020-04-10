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تجديد حبس سائق لحيازته 330 طربة حشيش بالإسكندرية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:40 م
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود زغلول، اليوم الجمعة، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 330 طربة لمخدر الحشيش.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بأنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، حال استقلاله سيارة نقل، وبحوزته 330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلوجرام ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وأنها خاصة بمالك السيارة صاحب محل إكسسوارات، مقيم بمحافظة أسيوط، "جارٍ ضبطه"، وأنه كان بصدد توصيلها لأحد عملائه بمدينة الإسكندرية، وأن المبلغ المالي من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تجديد حبس صاحب محل أدوات منزلية 15 يومًا لإتجاره بالنقد الأجنبي

على جانب آخر، أمر المستشار مصطفى صلاح الدين، رئيس نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل أدوات منزلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار بالنقد الأجنبي.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة الاموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتبين من تحريات انه كان متخذًا من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهته بما أسفر أقر بنشاطه، الإجرامي على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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