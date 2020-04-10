بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن استمرار الإصابات بين الأطباء والأطقم الطبية المعاونة، بفيروس كورونا.





وقال في بيان اليوم الجمعة: إنه وفقًا للإحصاءات والبيانات الرسمية فنسبة الإصابة بالفيروس هي 2٪؜ للعامة، و11٪؜ للأطباء والأطقم الطبية المعاونة وهيئة التمريض، بسبب التعرض لعدد أكبر من الفيروسات في المستشفى.

وأوضح أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أكد في وقت سابق أهمية توفير ظروف السلامة والأمان لوقاية الأطباء والأطقم الطبية المعاونة لحمايتهم خاصة باعتبارهم الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة على حد تعبيره.





وأردف أن مدير المنظمة، أوصى بضرورة الاستثمار في مجالات التعليم والوظائف الخاصة بالتمريض خاصة في ظل نقص تلك الكوادر خاصة في هيئة التمريض.





وأشار إلى أنه أوضح في تقريره الخاص بحالة التمريض في العالم 2020، أن "الممرضات والممرضين هم ركيزة أي نظام صحي في العالم. واليوم يقف العديد منهم في الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد-19".

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإفادتنا بمدى تطبيق معايير السلامة والأمان والوقاية للأطباء والأطقم الطبية المعاونة من هيئة تمريض وعاملين فنيين وغيرهم في المجال الصحي خاصة في ظل تلك الجائحة التي تتطلب مزيدًا من الإجراءات الوقائية الخاصة بالأطباء باعتبارهم الصفوف الأمامية لمواجهة ذلك الفيروس والأكثر عرضة لخطر الإصابة.



