يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم فيورنتينا

يخطط مسئولو فريق يوفنتوس للتعاقد مع نجم فريق فيورنتينا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد مع ماوريسيو ساري مدرب الفريق.





وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "توتو سبورت"، بإذن يوفنتوس يسعى بقوة لضم جايتانو كاستروفيلي لاعب خط وسط فريق فيورنتينا بالموسم الجديد.





ولكن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع كاستروفيلي في صفقة تبادلية، حيث سيدخل رولاندو ماراجورا لاعب اليوفي والمعار في الموسم الحالي لنادي أودينيزي بتلك الصفقة.





يذكر أن كاستروفيلي لاعب فريق فيرونتينا شارك في 26 مباراة هذا الموسم، وسجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.



