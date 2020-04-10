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فنانة سورية تتعرض لموقف طريف على الهواء بسبب والدتها (فيديو)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

حلّت المطربة السورية فايا يونان ضيفة عبر Skybe من السويد، ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc.

 

خلال اللقاء مرّت والدة فايا في صالة المنزل بشكل عفوي، فوجهت الشاذلي سؤالا لفايا حول الشخص الذي مّر خلفها قبل قليل، فتخبرها بأنها والدتها.

 

طلبت منى الحديث مع والدة فايا، معربة عن تقديرها لها ولكل الأسرة، لتؤكد الأم بدورها أنها في منتهى السعادة لأنها تسمع صوت منى الشاذلي في منزلهم، قائلة: "أنا كتير بحبك وكتير مبسوطة إني بسمع صوتك في البيت".

 

في نفس السياق، تحدثت فايا عن زيارتها لجدتها عن بعد، خوفا عليها من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الأمر كان صعبا بالتأكيد لأن جدتها تحب أولادها وأحفادها بشدة وتريدهم حولها دائما، لذلك بعدهم عنها هذه الفترة خوفا عليها أمر صعب على الجميع، قائلة: "زرت ستي وانا تحت وهي واقفة بالبلكون، وما كانت مصدقة إني راح امشي خلاص وما راح اطلع، افتكرتني بصوّر فيديو بس".

 

تابعت: "أكيد خايفة عليها لأن لو عندي فيروس لا سمح الله وبكون ما بعرف راح انقله ليها وأسبب خطر على حياتها.. لذلك سلاحنا الوحيد هو الوعي حتى تنتهي الأزمة".

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