ضبط 1188 مخالفة مرافق خلال حملة تطهير بالجيزة

تحسبا لانتشار عدوى فيروس الكورونا.. بادر قطاع أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين، ومنع حدوث تجمعات، فضلا عن إزالة الأسواق العشوائية، والأكشاك المخالفة، وذلك بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام والمراكز المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.





وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي، نائبي مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق عن ضبط (1342) كرسي، (17) تروللي، (37) استاند، (7) اعلان بدون ترخيص، ( 32 ) ميزان، (15) ثلاجة، (17) اسطوانة غاز، (25) ترابيزة، (11) تانده، (90) اوتاد وسلاسل حديدية، (49) شمسية، (4) ادوات بناء.





كما تم إزالة (9) غرزة شاي، (18) عربة متنوعة، (175) سيخ حديد، فرش خردوات، (250) عرق ولوح خشب، (3) قلاية، دراجة اطفال، (7) مدرج فاكهة، لافته إعلانية، (9) سلم خشب، (45) قلب شيشة، (14) طقطوقة، (2) باب حديد، لوح زجاج، (3) بنك خشب، (10) حضر بيئة، (4) قرار غلق وتشميع، وبلغ الإجمالي (1188) مخالفة.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.









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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة - برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام - من ضبط 185 قطعة سلاح ناري، 197 قضية مخدرات، وتنفيذ 75448 حكمًا قضائيًا متنوعًا".



