مفاجأة.. تعرف على العلاج البديل لمواجهة كورونا في مصر

بدأت مصر تجهيز العلاج البديل الذي يمكن الاعتماد عليه فيه مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حال استمرار مضاعفات الفيروس على المصاب بعد استخدامه الأدوية المتاحة وعلى رأسها "أفيجان".

ومن المقرر أن تبدأ البلاد إنتاج عقار كاليترا وألوفيا المستخدم في مواجهة الإيدز ليكون البديل في علاج كورونا، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي.





وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" أبرز المعلومات عن عقار كاليترا المستخدم في مواجهة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، وذلك بالسطور الأتية:





- عقار "كاليترا" مزيجا من مادتي "لوبينافير" و"ريتونافير"، وهو أحد أدوية مضادات الفيروسات القهقرية المركبة ذات الجرعات الثابتة التي تستخدم في علاج متلازمة العوز المناعي المكتسب.





- لوبينافير هو أحد مضادات الفيروسات القهقرية ومن مجموعة مثبط بروتياز. يستخدم في علاج متلازمة العوز المناعي المكتسب ضمن دواء مركب ذي جرعة ثابتة مع دواء آخر مثبط للبروتياز مع ريتونافير في كاليترا أو ألوفيا، وحصل على ترخيص إدارة الغذاء والدواء في 2000.





- أما ريتونافير فهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ينتمي إلى عائلة مثبطات البروتياز في الإيدز، ويتم استعماله تزامنا مع دواءلوبينافير.





- المركبان اللذان يتكون منهما هذا الدواء وظيفتهما هي تثبيط عمل إنزيم البروتاز، وإضافة إلى ذلك، يقوم الريتنوفير بتثبيط عملية تحليل اللوبينافير في الكبد وهكذا يزيد من زمن فعاليته ومن تأثيره أيضا.





- يجب أن يتم التعامل مع هذا العقار بحسبان، فاللوبينافير مع الريتونافير قد يسبب مرض السكري في حال تناوله لفترة طويلة ومتواصلة، ولكن في حالة فيروس كورونا لن ينج عنه أية أعراض لأن فترة علاج كورونا أقل من الفترة التي قد تجعل المادتان يسببان السكري أو غيره.





- أما الحوامل الحاملين لفيروس كورونا قد يواجهوا أزمة في استخدم هذا العقار لأنه يسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم في فترة الحمل حسب العلماء، لذا يجب مراقبة نسبة السكر إذا لجأ أي طبيب منحه لأي مصابة بفيروس كورونا.



