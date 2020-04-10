Advertisements

حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب الشرطة العراقي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، حقيقة مفاوضات الاهلي مع علاء مهاوي لاعب الشرطة العراقي لخلافة أحمد فتحي في القلعة الحمراء.

 

وأكد توفيق، أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع أي لاعب لتدعيم الجبهة اليمني حتى الآن، مع رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

 

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن سمير راشد وكيل أعمال لاعب نادي الشرطة العراقي علاء مهاوي قوله إنه كانت هناك مفاوضات بين موكله والنادي الأهلي في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه.

 

وذكرت التقارير أن مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي يسعون في الفترة الحالية، لإيجاد صفقة جديدة في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

كانت مسابقة الدوري المصري تم تأجيلها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 13 ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 18 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 13 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر