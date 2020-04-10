حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب الشرطة العراقي

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، حقيقة مفاوضات الاهلي مع علاء مهاوي لاعب الشرطة العراقي لخلافة أحمد فتحي في القلعة الحمراء.

وأكد توفيق، أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع أي لاعب لتدعيم الجبهة اليمني حتى الآن، مع رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن سمير راشد وكيل أعمال لاعب نادي الشرطة العراقي علاء مهاوي قوله إنه كانت هناك مفاوضات بين موكله والنادي الأهلي في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه.

وذكرت التقارير أن مسؤولي الكرة بالنادي الأهلي يسعون في الفترة الحالية، لإيجاد صفقة جديدة في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كانت مسابقة الدوري المصري تم تأجيلها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.