إسلام جمال ضيف "أخبارنا" مع فرح علي

يحل الفنان إسلام جمال ضيفا على برنامج "أخبارنا"، المذاع عبر قناة الزمالك، مع الإعلامية فرح علي، في تمام الساعة السادسة مساء، ليخرج من كونة ممثل فقط ويحضر بشخصية الممثل الزملكاوي، حيث يختص البرنامج بمناقشة الأحداث الرياضية والأخبار الخاصة بنادى الزمالك وباقى الأندية محليًا وعالميًا.

والجدير بالذكر أن الإعلامية فرح هي زوجة المؤلف والسيناريست محمد عبد المعطي، وتميزت في تقديمها للأخبار الرياضية والمنوعات، وتم تكريمها العام الماضي كأفضل مذيعة رياضية في عام 2019، ومن ناحية أخرى وضحت أنها لا تفكر الدخول في مجال التمثيل.

يذكر أن الفنان إسلام جمال يشارك في مسلسل "قوت القلوب" الذي يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة، وتقدم دور البطولة الفنانة القديرة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، سهر الصايغ، المسلسل تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة، إنتاج سينرجى.

ومن ناحية أخرى أجرى "جمال"، عملية جراحية في عينة خلال الفترة الماضية، أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان بعد أن عانى من تعب شديد خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تصويره لساعات طويلة أمام الكاميرات، حيث طلب منه الأطباء الراحة لمدة 6 أيام بدون التعرض لأشعة الشمس أو الأتربة وخلافه، ليستكمل مدة شفاءه.