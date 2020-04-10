Advertisements

إسلام جمال ضيف "أخبارنا" مع فرح علي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
شيماء يونس

يحل الفنان إسلام جمال ضيفا على برنامج "أخبارنا"، المذاع عبر قناة الزمالك، مع الإعلامية فرح علي، في تمام الساعة السادسة مساء، ليخرج من كونة ممثل فقط ويحضر بشخصية الممثل الزملكاوي، حيث يختص البرنامج بمناقشة الأحداث الرياضية والأخبار الخاصة بنادى الزمالك وباقى الأندية محليًا وعالميًا.

 

والجدير بالذكر أن الإعلامية فرح هي زوجة المؤلف والسيناريست محمد عبد المعطي، وتميزت في تقديمها للأخبار الرياضية والمنوعات، وتم تكريمها العام الماضي كأفضل مذيعة رياضية في عام 2019، ومن ناحية أخرى وضحت أنها لا تفكر الدخول في مجال التمثيل.

 

يذكر أن الفنان إسلام جمال يشارك في مسلسل "قوت القلوب" الذي يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة، وتقدم دور البطولة الفنانة القديرة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، سهر الصايغ، المسلسل تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة، إنتاج سينرجى.

 

ومن ناحية أخرى أجرى "جمال"، عملية جراحية في عينة خلال الفترة الماضية، أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان بعد أن عانى من تعب شديد خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تصويره لساعات طويلة أمام الكاميرات، حيث طلب منه الأطباء الراحة لمدة 6 أيام بدون التعرض لأشعة الشمس أو الأتربة وخلافه، ليستكمل مدة شفاءه.


أخبار تهمك

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 7 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ أقل من ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 14 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 18 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر