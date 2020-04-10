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بعد ساعات من سريانه.. ميليشيا الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات داخل اليمن، منذ الساعات الأولى لسريانه.

وهاجمت ميليشيا الحوثي، مواقع الجيش اليمني في منطقة صلب بعد ساعات من سريان الهدنة، فيما صدت الكتائب العسكرية تلك الهجمات مجبرة عناصر الحوثي على الفرار.

كما قصف ميليشيا الحوثي مدفعياً مواقع للجيش في منطقة نجد العتق، وتم الرد على تلك الاعتداءات.

في السياق نفسه، استهدفت ميليشيا الحوثي مواقع الجيش في جبال هيلان غربي محافظة مأرب بالمدفعية والصواريخ الموجهة، في الوقت الذي تستمر فيه في استهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والأعيرة النارية في منطقة المشجح.

وأرسلت ميليشيا الحوثي ثلاث طائرات مسيّرة في جبهة صرواح، فيما نجحت قوات الجيش في تدميرها، حيث استهدفت ميليشيا الحوثي المتمردة، مواقع قوات الجيش في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بالمدفعية والهاون، وردت قوات الجيش اليمني على مصادر النيران.

وفي محافظة الجوف واصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف جبهات المحافظة، واستهدفت مواقع الجيش.

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