Advertisements

Google Stadia | مجانا.. جوجل تتيح خدمة الألعاب "ستاديا" خلال فترة الحجر الصحي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:14 م
Google Stadia
Google Stadia
أعلنت شركة جوجل الأمريكية، اليوم الجمعة 10/4/2020، أن خدمة للألعاب الإلكترونية Google Stadia أصبحت متاحة الآن مجانًا للمستخدمين اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل، فيما أشارت جوجل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة ستكون متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكي.

وبحسب التقرير، فمن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه تسجيل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد في غضون يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة، فيما يرى الخبراء في جوجل أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف عن الناس في زمن الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار عدوى كورونا، وتحفزهم على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط بالآخرين.

وعبر الخدمة المجانية سيحصل المستخدمون على عدد من ألعاب الفيديو مثل: The Collection، وDestiny 2، وGrid، و Gylt، وSteamWorld Dig 2، وSteamWorld Quest: Hand of Gilgamech، وSpitlings، وSpitlings.

فيما يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر أي كمبيوتر محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح "كروم" التابع لجوجل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.

على جانب آخر أعادت شركة "جوجل" تسمية خدمتها للمؤتمرات عبر الفيديو Hangouts Meet لتصبح Google Meet فقط، وحدثت عدد من صفحات الدعم لتتضمن التسمية الجديدة، وبالرغم من أن العلامة التجارية القديمة لا تزال موجودة بالنسبة للتطبيقات المحمولة، إلا أنها قد تتغير قريباً، بعد التغيير الجديد الذى حدث.

ولدى العلامة التجارية الأساسية Hangouts علامتان تجاريتان فرعيتان Hangouts Chat و Hangouts Meet، وتحتاج "جوجل" إلى تبسيط الأمور فى الوقت الحالى الذى يتضاعف فيه استخدام مؤتمرات الفيديو، التى باتت مركزاً للحياة الشخصية والمهنية للعديد من الأشخاص فجأة وبشكل غير متوقع، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التنقل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خدمة الالعاب جوجل ستاديا جوجل ستاديا جوجل الفيروس كورونا Stadia Google Stadia

أخبار تهمك

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 14 ساعة

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ 38 دقيقة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 6 ساعات

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 18 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ميزة "الردود الذكية" متاحة الآن على تطبيق Hangouts Chat

جوجل بلاي| تعرف على تطبيق "Empires and Puzzles" المصنف ضمن الأفضل في 2018

جوجل مليار تحميل لتطبيق ألو لمكالمات الفيديو على الأندرويد

جوجل توقف أداة Hangouts لدى بعض المستخدمين هذا العام

جوجل تطلق لعبة "Doom Eternal" القتالية على منصة Stadia الجديدة

جوجل توقف خدمة Google+ (التفاصيل الكاملة)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر