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تطورات جديدة بشأن تعاقد ريال مدريد مع نجم نابولي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:16 م
زيدان
زيدان
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن تعاقد فريق ريال مدريد الإسباني مع فابيان رويز لاعب خط وسط فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب موقع "توتو ميركاتو"، بإن فابيان رويز أبدى موافقته على الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أن لاعب نابولي فضل الفريق الأبيض على عدة أندية أوروبية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض ضم رويز، ويرى بأن الفريق يحتاج التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرفض رحيل بول بوجبا عن الفريق، وهذا ما قد يعقد صفقة انتقال الفرنسي إلى ريال مدريد في الفترة القادمة.

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