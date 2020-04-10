Advertisements

رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:18 م
الحملة
الحملة
محمد طه
تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، استكمال أعمال حملات النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع.

وقالت رئيسة المدينة، في تصريحات اليوم الجمعة: إن المدينة تعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة اليومية ورفع القمامة وتفريغ الصناديق أولًا بأول، واستكمال أعمال تطهير وإصلاح أعطال المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين الخدمات.

وأضافت أن إدارة النظافة بالمدينة، تمكنت من إنهاء أعمال تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف الناتجة عن إزالة التعديات بمنطقه الثلاجة، وكذلك تم رفع 10 أطنان مخلفات شجرية وصلبة بجوار قرية الحجاج ومنطقة الأشغال العسكرية في حملة لرفع الأتربة أمام الميناء.

ووجهت رئيسة المدينة، بتكثيف حملات النظافة العامة بالمدينة والقرى والتواصل الدائم مع المواطنين ميدانيًا والاستجابة الفورية لأي شكوى.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)
رئيسة مدينة سفاجا تتابع أعمال النظافة بمنطقتي الثلاجة والأشغال العسكرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا الشفاء من فيروس كورونا

أخبار تهمك

لماذا تغلق المساجد وتترك وسائل النقل العامة؟.. رد قوي لوزير الأوقاف

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قادم من تركيا.. تفاصيل عزل عزبة في المنيا لإصابة 3 بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ 42 دقيقة

الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 13 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:31 ص

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر