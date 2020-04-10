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تعطل البورصات العالمية اليوم بمناسبة "الجمعة العظيمة"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:16 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
أعلنت معظم البورصات العالمية عن تعطلها اليوم الجمعة،بمناسبة "الجمعة العظيمة"، على أن تستأنف بعضها تعاملاتها مطلع الأسبوع المقبل.
 
وأغلقت الأسواق فى كل من: أستراليا وهونج كونج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة المكسيك والهند وكندا وتشيلى والبرازيل والولايات المتحدة بداية من اليوم، حيث تحظى بعطلة نهاية أسبوع مطولة تستمر ليوم الاثنين المقبل، وتستأنف تداولاتها يوم الثلاثاء.

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الخميس، ليسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" أكبر مكاسب أسبوعية منذ 1974.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي ضخ برنامج قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار، لدعم الشركات ضد تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

 

فيما صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي يبذل كل ما في وسعه لدعم الاقتصاد، مشيراً إلى أن التعافي سيكون قوياً بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأقل من توقعات المحللين مسجلة 6.6 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الاطلاق في الأسبوع السابق له.

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التقديرات خلال مارس الماضي، بفعل هبوط تكاليف الطاقة، في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية.

ويترقب المستثمرين تطورات تفشي الفيروس المميت، حيث بلغ عدد الإصابات 432.4 ألف شخص مع وفاة ما يزيد عن 14 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

 

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة ليصل إلى 23719.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 12.7 بالمائة أو ما يعادل 2667 نقطة.

وكذلك زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4 بالمائة إلى مستوى 2789.8 نقطة، ليرتفع بنحو 12.1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

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