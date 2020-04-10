تعطل البورصات العالمية اليوم بمناسبة "الجمعة العظيمة"

أعلنت معظم البورصات العالمية عن تعطلها اليوم الجمعة،بمناسبة "الجمعة العظيمة"، على أن تستأنف بعضها تعاملاتها مطلع الأسبوع المقبل.

وأغلقت الأسواق فى كل من: أستراليا وهونج كونج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة المكسيك والهند وكندا وتشيلى والبرازيل والولايات المتحدة بداية من اليوم، حيث تحظى بعطلة نهاية أسبوع مطولة تستمر ليوم الاثنين المقبل، وتستأنف تداولاتها يوم الثلاثاء.



