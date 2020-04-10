قانوني يوضح عقوبة الأب المتهم بتعذيب طفلته بأبو النمرس

علق عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، على تعذيب أب لابنته التي تبلغ من العمر 14 عامًا، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتمزيق وجهها البريء، بشفرات الحلاقة، وسكب حمض النيتريك المعروف "بماء نار" على وجهها لتشويهها، انتقامًا من الأم بعد الانفصال عنه وزواجها من آخر.

وقال "عبد السلام"، في تصريحات إلى "الفجر": إن الجريمة بشعة في حق طفلة لا تتعدى الـ14 عامًا من عمرها، حيث جعل الأب، الطفلة طرفًا في خلافات أسرية بينه وبين زوجته.





وأضاف أنه في هذه الواقعة، سيوجه للأب عده تهم، من بينها تعذيب الطفلة وتعرضها للخطر، والشروع في قتلها، موضحًا أن الأب يعتبر شخصًا عدوانيًا.





وعن العقوبة التي يعاقب بها الأب، أفاد "عبد السلام"، بأنه سوف يعاقب بالحبس من 3 إلى ١٥ عامًا، وبأن الأب إذا ارتكب ذلك تحت تأثير مخدرات، فلا يستثنى من العقوبة.





تفاصيل الواقعة





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه بلاغا من الطفلة "آية.ع. ف"، 15 عاما، تتهم والدها "ع. ف"، بتعذيبها وتمزيق وجهها وحرقها بمياه نار.







ودلت التحريات على صحة الواقعة، وتبين أنها مصابة بعدة جروح قطعية وحروق بالوجه، وتحرر محضر برقم 4181 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.