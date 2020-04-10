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حصاد وأرقام البلدية في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة المركز الثامن، بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، عقب الجولة السابعة عشر، للموسم الحالي 2019-2020.

ويملك البلدية بقيادة رمضان السيد، 22 نقطة، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، جمعهم من الفوز في 6 مباريات، منهم 4 انتصارات على ملعبه، ومباراتين بالخارج، وتعادل 4 مباريات منهم مباراتين بالداخل، ومثلهم خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في 7 منهم مباراتين في ملعبه، مقابل 5 مهزائم خارج الديار.

سجل لاعبي البلدية 21 هدف بواقع 13 هدف على ملعبه، و8هدف بالخارج ٠
واستقبل الفريق في مرماه 20 أهداف، منهم 9 أهداف في ملعبه، مقابل 11 خارج ملعبه.

ويبقى لفريق البلدية 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيتضف في الجولة الـ 18 نظيره فريق المالية، ثم يخرج لقاء الحمام في الجولة 19، ثم يلاقي غزل
المحلة في الجولة 20، كما يلاقي دكرنس خارج ملعبه في الجولة الـ 21، ويختتم الموسم بمواجهة فاركو بالمحلة.


هدافي فريق البلدية

1- عمرو مصطفى 4 أهداف
2- أحمد رفعت 3 أهداف
3- محمد عبد الله حكا 3 أهداف
4- محمود صلاح هدفين
5- محمود شهاب هدفين
6- محمود كشلط هدف
7- إسلام فتحي هدف
8- أحمد هنداوي هدف
9- أحمد معروف هدف
10- زيكو هدف
11- علاء شعبان هدف
12- إبراهيم فاضل هدف

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبى 19 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

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