تحرير 12 محضر مخالفة أسعار وغش في حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة بمركز ومدينة أجا، بالتنسيق مع إدارة أجا؛ لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.





وشدد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على التنسيق مع العميد حسين عيطة، رئيس مباحث التموين بالدقهلية، لتكثيف الحملات التموينية، لضبط الأسعار، وبحث مدى جودة رغيف الخبز وصلاحية المواد الغذائية وإعلان الأسعار للمواطنين.





وقاد الحملة يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بأجا ومباحث تموين ميت غمر.





وتمكنت الحملة، من ضبط "حمادة. ع" صاحب منشأة لتعبئة مواد غذائية بقوليات، بقرية منشأة الأخوة، لعدم الترخيص، وتم سحب عينات للتحليل المعملي والتحفظ على باقي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر محضر رقم 6128 لسنة 2020 جنح أجا.





وتم تحرير محضر رقم 6064 جنح أجا ضد "محمد. أ" صاحب محل بقالة بقرية ميت العامل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر رقم 6127 جنح أجا ضد "سعد. ا" صاحب محل بيع منظفات بمدينة أجا لعدم الترخيص.





كما تم ضبط مخبز تديره "هدير. ن" بقرية ميت العامل، ومخبز يديره " أحمد. ع" بقرية فيشا بنا، ومخبز يديره " إبراهيم. م" بقرية ميت إشنا، ومخبز يديره ورثه "زوزو. س" بقرية طنامل، لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن.





حررت الحملة محضرًا رقم 614 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "الدسوقي. ا" صاحب مطعم بقرية ميت العامل، ومحضرًا رقم 615 ضد "محمد. أ" صاحب محل حلوى من عجين بذات القرية ومحضر 616 ضد "أيمن. م" صاحب محل عطارة بذات الناحية.





كما تحرر محضر 665 ضد "علي. ر" تاجر منتجات ألبان بناحية برج النور ومحضر 666 ضد "محمد. ف" صاحب محل بقالة بذات القرية وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.





ومن ناحيته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات على مستوى المحافظة؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.



