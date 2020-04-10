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تحرير 12 محضر مخالفة أسعار وغش في حملة تموينية بالدقهلية
الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:24 م
محمد كشك
شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، حملة بمركز ومدينة أجا، بالتنسيق مع إدارة أجا؛ لضبط الأسعار في الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على التنسيق مع العميد حسين عيطة، رئيس مباحث التموين بالدقهلية، لتكثيف الحملات التموينية، لضبط الأسعار، وبحث مدى جودة رغيف الخبز وصلاحية المواد الغذائية وإعلان الأسعار للمواطنين.
وقاد الحملة يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بأجا ومباحث تموين ميت غمر.
وتمكنت الحملة، من ضبط "حمادة. ع" صاحب منشأة لتعبئة مواد غذائية بقوليات، بقرية منشأة الأخوة، لعدم الترخيص، وتم سحب عينات للتحليل المعملي والتحفظ على باقي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر محضر رقم 6128 لسنة 2020 جنح أجا.
وتم تحرير محضر رقم 6064 جنح أجا ضد "محمد. أ" صاحب محل بقالة بقرية ميت العامل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر رقم 6127 جنح أجا ضد "سعد. ا" صاحب محل بيع منظفات بمدينة أجا لعدم الترخيص.
كما تم ضبط مخبز تديره "هدير. ن" بقرية ميت العامل، ومخبز يديره " أحمد. ع" بقرية فيشا بنا، ومخبز يديره " إبراهيم. م" بقرية ميت إشنا، ومخبز يديره ورثه "زوزو. س" بقرية طنامل، لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن.
حررت الحملة محضرًا رقم 614 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "الدسوقي. ا" صاحب مطعم بقرية ميت العامل، ومحضرًا رقم 615 ضد "محمد. أ" صاحب محل حلوى من عجين بذات القرية ومحضر 616 ضد "أيمن. م" صاحب محل عطارة بذات الناحية.
كما تحرر محضر 665 ضد "علي. ر" تاجر منتجات ألبان بناحية برج النور ومحضر 666 ضد "محمد. ف" صاحب محل بقالة بذات القرية وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.
ومن ناحيته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار الحملات على مستوى المحافظة؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمصر إلى 348 حالة
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا و15 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد مصابي كورونا بمصر 1699 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن للرد على استفسارات المصريين بشأن كورونا
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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