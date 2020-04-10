تعرّف على إحصائيات دكرنس في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

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تشهد منافسات المجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني، منافسه حامية الوطيس، عقب مرور 17 جولة، من عمر الموسم الحالى 2019-2020.



ويحتل فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده، المركز السابع، قبل 5 جولات

من ختام الدور الثاني، برصيد 26 نقطة ، جمعهم من الفوز في 7 مباريات، منهم 5 انتصارات على ملعبه، وفوزين بالخارج، وتعادل في 5 مباريات منهم 3 مباريات على ملعبه، ومباراتين خارج الملعب.



وتلقى دكرنس 5 هزائم منهم 4 مباريات خارج ملعبه، وخسر في مباراة وحيدة على ملعبه.



وسجل لاعبي دكرنس 15 هدف بواقع 12 هدف على ملعبه، و3 هدف خارج ملعبهـ واستقبل دكرنس في مرماه 14 أهداف، منهم7 أهداف في ملعبه، ومثلهم خارج ملعبه.



وفي حال عودة النشاط الرياضي، المتوقف بسبب فيروس كورونا، سيخوض لفريق دكرنس 5 مباريات، حيث سيخرج لملاقاة فريق دمنهور، ثم يواجه الرجاء على ملعب دكرنس، ويحل ضيفاً على أبو قير، ثم يستضيف البلدية في الجولة

قبل الأخيرة، ويختتم دكرنس الموسم بمواجهة بيلا خارج الديار.



هدافي فريق دكرنس



1- عماد حلمى هدفين

2- أحمد مخلوف هدفين

3- عمر فاروق هدفين

4- السيد كناشه هدفين

5- عادل فكرى هدف

6- نادر حلمي هدف

7- محمد حمودة هدف

8- حميدة على هدف

9- إبراهيم سليمان هدف

10- عادل الأدهم هدف

11- أحمد جمعة هدف



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- غزل المحلة 32 نقطة

3- فاركو 32 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- أبو قير 26 نقطة

7- دكرنس 26 نقطة

8- بلدية المحلة 22 نقطة

9- الحمام 20 نقطة

10- الأوليمبى 19 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط



