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تفاصيل حادث قطاري مطروح

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:28 م
القطاران
القطاران
أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، سقوط البوجي الأمامي من العربة قبل الأخيرة لقطار إكسبريس 1206 القاهرة مرسى مطروح، ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم 299 القادم من مرسى مطروح للإسكندرية، في أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القباري مرسى مطروح، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

من ناحيته وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة، وقيام قطار 1206 بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجي العربة الساقطة، والاستعداد بالسكة لعودة الحركة على الخط بسلامة وانتظام.

ونفت "السكة الحديد" صحة ما تداولته بعض المواقع الإعلامية عن تصادم قطارين على خط مرسى مطروح.

وأهابت السكة الحديد، بمسئولي المواقع الإعلامية والإخبارية، الالتزام بالمهنية وتحري الدقة فيما ينشر بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

النقل: تكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النقل، في بيان أمس الخميس، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.

وصرح الوزير بأنه تم تشغيل عدد 4 قطارات مكيفة و26 قطارًا درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارًا وامتداد مسير عدد 6 قطارات وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري عدد 701 قطار.

وأشار إلى أنه تم مراعاة تشغيل قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط، بحيث يكون آخر موعد وصول للقطارات بجميع خطوط الشبكة في المحطات الانتهائية الساعة 7.30 مساء ابتداءً من اليوم، وعلى أن يبدأ التشغيل اليومي اعتبارا من الخميس 9 أبريل ابتداءً من الساعة السادسة صباحا بجميع خطوط الشبكة.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بتعديل جداول التشغيل اليومية لقطارات السكك الحديدية وتشغيل قطارات إضافية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتي السادسة صباحًا ابتداء من اليوم الخميس 9 أبريل.

وفيما يلي تقدم الفجر مواعيد القطارات بعد تعديلها:

- قطار رقم 1921 القاهرة طنطا مكيف موعد قيام 18:00 وموعد الوصول 19:17.

- قطار رقم 859 منوف كفر الزيات موعد قيام 18:10 وموعد الوصول 19:30.

- قطار رقم 86 نوم القاهرة - أسوان، موعد القيام 18:30 وموعد الوصول 7:35.

- قطار رقم 87 نوم أسوان - القاهرة، موعد القيام 17:15 وموعد الوصول 6:10.

- قطار رقم 623 بنها - منوف، موعد القيام 18:45 وموعد الوصول 19:35.

- قطار رقم 837  بنها - ميت غمر، موعد القيام 19:05 وموعد الوصول 20:10

- قطار رقم 243  طنطا - الزقازيق، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:10

- قطار رقم 557  قاهرة - منوف، موعد القيام 17:00 وموعد الوصول 19:10

- قطار رقم 689  القاهرة - مديرية التحرير، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:40

- قطار رقم 691  القاهرة - وردان، موعد القيام 18:20 وموعد الوصول 19:36

- قطار رقم 281  الزقازيق - الإسماعيلية، موعد القيام 17:45 وموعد الوصول 19:40

- قطار رقم 912  إسكندرية - القاهرة، موعد القيام 11:30 وموعد الوصول 14:45

- قطار رقم 392 المنصورة - الزقازيق، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:45

- قطار رقم 858  كفر الزيات - منوف، موعد القيام 17:55 وموعد الوصول 19:25

- قطار رقم 624 منوف - بنها، موعد القيام 18:40 وموعد الوصول 19:30.

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