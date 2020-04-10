السعودية تدعو لإمدادات طاقة ميسورة التكلفة خلال مجموعة العشرين





دعت السعودية بإمدادت الطاقة الميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي خلال مؤتمر مجموعة العشرين المنعقد اليوم الجمعة.





وأبلغ وزير الطاقة السعودي مؤتمرا لمجموعة العشرين يوم الجمعة أن من الضروري ضمان إمدادات طاقة ميسورة التكلفة لتسهيل تعافي الاقتصاد العالمي.





وقال الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بدائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء طاقة دول المجموعة: ”في هذه الأزمة العالمية، تعد إمدادات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، والتي يسهل الوصول إليها، ضرورية لتمكين الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية، لضمان قدرتنا على دفع جهود التعافي الاقتصادي“.