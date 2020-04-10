نجم ريال مدريد يرد على هجوم الصحف الإسبانية

حرص لاعب وسط ريال مدريد توني كروس، على الرد حول تصريحاته التى أدلى بها لصحيفة زفر سبورت الألمانية في 7 من الشهر الجاري، واثارت الجدل.

وقال كروس عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه من "المنطقي" التنازل عن جزء من راتبه.

وبعد ساعات من إعلان ريال مدريد عن التوصل لاتفاق مع لاعبيه لخفض الراتب بين 10 و20%، أكد لاعب الوسط الألماني أنه ربما لم يتم ترجمة كلماته على نحو جيد من قبل الصحيفة الألمانية.

وكتب: "من المحتمل أنه لم يتم ترجمتها على نحو صحيح أو أن البعض لا يريدون أن يفهموا الأمر، من اللحظة الأولى، كنتم تعلمون رأيي جيداً: إذا كان يمكننا مساعدة العمال والقطاعات في النادي فمن المنطقي التخلي عن جزء من راتبنا، وهو ما تأكدت منه اليوم".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات سابقة بشأن احتمال خفض الراتب، وقال إن "خفض الأجر مثل التبرع هباء أو للنادي، أنا مع دفع الأجر كامل وأن يقوم كل شخص بأشياء حكيمة وفقاً له، الجميع مطالبين بالمساعدة في الأماكن التي تستدعي ذلك، وهناك أماكن كثيرة تستدعي ذلك".