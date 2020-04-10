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شاهد| أول فيديو من موقع تصادم قطاري سكة حديد بمطروح

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:14 م
حادث
حادث
كرستينا عياد

وقع حادث تصادم بين قطار مرسى مطروح رقم 99 القادم من مطروح، وقطار 1208 القادم من القاهرة في محطه غزال وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه لا يوجد وفيات من جراء التصادم.


وأكد بيان صادر عن  هيئة السكة الحديد، سقوط البوجى الأمامى من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس ١٢٠٦ القاهرة / مرسى مطروح ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح للاسكندرية وذلك اثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القبارى / مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع اى اصابات او وفيات .


ووجه المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار ١٢٠٦ بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة علي الخط بسلامة وانتظام.


وأهابت السكة الحديد مسئولي المواقع الإعلامية والإخبارية بالالتزام بالمهنية وتحري الدقة فيما ينشر بالرجوع الى المصادر الرسمية.


شاهد| أول فيديو من موقع تصادم قطاري سكة حديد بمطروح
شاهد| أول فيديو من موقع تصادم قطاري سكة حديد بمطروح
شاهد| أول فيديو من موقع تصادم قطاري سكة حديد بمطروح
شاهد| أول فيديو من موقع تصادم قطاري سكة حديد بمطروح

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