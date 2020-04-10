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صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:34 م
كيكي
كيكي
أحمد عصام
يرغب نادي برشلونة الإسباني في إبرام صفقة تبادلية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. 

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة يريد التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، ولكن يريد إدخال مواطنه نيلسون سيميدو كصفقة تبادلية.

وكان قد تعاقد فريق مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ويرى كيكي سيتين مدرب فريق برشلونة بأن مستوى نيلسون سيميدو غير مقنع له هذا الموسم، ويريد تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الكتالوني.

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