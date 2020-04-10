إسبانيا.. تسطيح منحنى حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

سُوى منحنى حصيلة الوفيات بسبب بفيروس كورونا في إسبانيا أكثر، اليوم الجمعة، حيث ناقشت الحكومة الإسبانية استراتيجيات مختلفة لبدء التخلص التدريجي من أحد أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.





وقالت وزارة الصحة، إن عدد الوفيات اليومية انخفض مرة أخرى اليوم الجمعة إلى 605 وهو أدنى رقم منذ 24 مارس. وانخفض معدل الزيادة إلى 4٪ من 20٪ قبل أسبوعين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وخرج الإسبان عن الشوارع منذ منتصف مارس، لكن تباطؤ انتشار مرض COVID-19 وعدد القتلى مكّن المسؤولين من البدء في مناقشة التسهيل التدريجي.





وقال نائب رئيس الوزراء، بابلو ايغليسياس، لقناة "تي في آي" التلفزيونية المحلية: "أي خطوة نحو خفض التصعيد لمثل هذا الاغلاق المكثف يجب أن يتم بحذر شديد."





وقال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إن الإغلاق الرسمي سيستمر على الأرجح حتى شهر مايو، ولكن قد يتم رفع بعض القيود في وقت مبكر يوم الاثنين لتنفس الحياة في اقتصاد مشلول.





قبل أسبوعين، حظرت الحكومة جميع العمال غير الأساسيين من الشوارع، وأغلقت فعليًا معظم الشركات. اعتبارًا من يوم الاثنين، سيتم السماح لبعض فئات الوظائف مثل عمال البناء بالخروج من منازلهم مرة أخرى.





وقالت ماريا خوسيه سييرا، نائبة رئيس الطوارئ الصحية، في مؤتمر صحفي افتراضي: "على الرغم من عودة العديد من الأشخاص إلى العمل، إلا أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي".





وأضافت: "سنقدم سلسلة من التوصيات. والأهم هو أنه إذا كان هناك شخص يُظهر أدنى أعراض، فعليه الاتصال بالجهاز الصحي والبقاء في عزلة ذاتية".





وأوضحت "سييرا": "نحن نرى منحنيات في انخفاض، على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الحالات".



